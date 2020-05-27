Путин и президент Финляндии обсудили международную повестку дня
Сегодня, 16:35 Лидия Мартынова
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили инвестпроекты, международную и региональную повестку дня, включая арктическую тематику, сообщает пресс-служба Кремля.
"Проведен обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, включая арктическую тематику. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы развития дружественных российско-финляндских отношений. Отмечается, что особое внимание уделено положению дел в торгово-экономическом взаимодействии, реализации совместных инвестиционных проектов.
По материалам: ria.ru