Путин кинул ручку во время совещания

Лидия Мартынова

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. Фрагмент записи приводит кремлевский пул "РИА Новости" в Twitter.

Глава государства заявил, ситуации с ЧС выходят на первый план для сотен и тысяч граждан, которые рискуют остаться без жилья, их жизням угрожает опасность, после чего бросает ручку.

МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и ряд губернаторов регионов.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах был введен в четырех регионах России: на всей территории Забайкальского края и единичных районах в Республике Тыва, Иркутской области и Республике Хакасия. Еще в 49 регионах действует особый противопожарный режим, во время действия которого гражданам запрещено гулять в лесу, разводить открытый огонь и сжигать сухостой.

Ситуация с паводками

По данным МЧС, порядка 180 населенных пунктов попали в зоны подтопления в 39 регионах страны с начала паводкоопасного периода в этом году.

В общей сложности в зонах паводка оказались 309 жилых домов, 2974 приусадебных участка, 94 низководных моста, а также 71 участок автомобильных дорог.

Больше всего подтопленных территорий с начала весеннего половодья зарегистрировано в Приволжском (11 субъектов), Сибирском (девять субъектов) и Центральном (шесть субъектов) федеральных округах.