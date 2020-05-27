Путин недоволен?: на совещании по паводкам президент бросил ручку
Во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах, президент Владимир Путин в разговоре с участниками встречи бросил свою шариковую ручку на стол, которой делал пометки. Об этом сообщил кремлевский пул РИА «Новости» в Twitter.
До попавшего в поле зрения журналистов инцидента президент говорил о том, что ситуации с ЧС выходят на первый план для сотен и иногда тысяч граждан.
Он попросил отчитаться о ситуации с паводками и пожарами в регионах главу МЧС Евгения Зиничева. По его словам, он подходит к завершению.
Аномальная паводковая ситуация сложилась в Северо-Западном федеральном округе. Там было подтоплено 544 жилых дома, более 2500 приусадебных участков, 12 низководных мостов, 26 участков автодорог.