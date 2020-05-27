Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин недоволен?: на совещании по паводкам президент бросил ручку

Путин недоволен?: на совещании по паводкам президент бросил ручку

Путин недоволен?: на совещании по паводкам президент бросил ручку

Во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах, президент Владимир Путин в разговоре с участниками встречи бросил свою шариковую ручку на стол, которой делал пометки. Об этом сообщил кремлевский пул РИА «Новости» в Twitter.

«Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах», — отмечается в сообщении.

До попавшего в поле зрения журналистов инцидента президент говорил о том, что ситуации с ЧС выходят на первый план для сотен и иногда тысяч граждан.

«Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, его жизнь находится в опасности», — говорит Путин, после чего бросает ручку на стол.

Он попросил отчитаться о ситуации с паводками и пожарами в регионах главу МЧС Евгения Зиничева. По его словам, он подходит к завершению.

«Традиционно у нас сложно проходили ледоход и паводковые события в Якутии, но уже можно сейчас говорить о том, что на сверхкритические параметры они не вышли. Ледоход в Якутии и во всей России, мы надеемся, завершится в конце этой недели», — сказал министр.

Аномальная паводковая ситуация сложилась в Северо-Западном федеральном округе. Там было подтоплено 544 жилых дома, более 2500 приусадебных участков, 12 низководных мостов, 26 участков автодорог.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
Трамп обещает Китаю «нечто мощное» в ответ на действия в отношении Гонконга
Трамп обещает Китаю «нечто мощное» в ответ на действия в отношении
Что пишут в Телеграме: 26 мая
Что пишут в Телеграме: 26 мая
Во Франции разрешили следить за больными COVID-19 через мобильное приложение
Во Франции разрешили следить за больными COVID-19 через мобильное
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке журнала Women's Health
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке
Минэкономразвития поддержало программу развития Архангельской области и НАО
Минэкономразвития поддержало программу развития Архангельской области
Путин недоволен?: на совещании по паводкам президент бросил ручку
Путин недоволен?: на совещании по паводкам президент бросил ручку
Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
Вторая партия ИВЛ для России подготовят к отправке из США до конца мая
Познер заметил политические амбиции у Михалкова
Познер заметил политические амбиции у Михалкова
"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
"Роснефть" создала "дочку" для работы в Ливане
Дочь погибшего Пола Уокера напомнила о нем в соцсети кадром из семейного архива
Дочь погибшего Пола Уокера напомнила о нем в соцсети кадром из
Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 27 мая. Расписание трансляций

Топ на сегодня

В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
В России за сутки потушили 58 лесных пожаров
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса лекарства
ВОЗ приостановила испытания используемого для лечения коронавируса
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
В Бразилии за сутки более 800 человек умерли от коронавируса
В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим

Еще по теме

Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России
Путин пообещал помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами
Медведев поручил Кобылкину лично оценить ситуацию с лесными пожарами
Путин сообщил о проблемах при подготовке к отопительному сезону в регионах