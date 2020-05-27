Путин недоволен?: на совещании по паводкам президент бросил ручку

Анастасия Иванова

Во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах, президент Владимир Путин в разговоре с участниками встречи бросил свою шариковую ручку на стол, которой делал пометки. Об этом сообщил кремлевский пул РИА «Новости» в Twitter.

«Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах», — отмечается в сообщении.

До попавшего в поле зрения журналистов инцидента президент говорил о том, что ситуации с ЧС выходят на первый план для сотен и иногда тысяч граждан.

«Естественное дело, когда человек лишается своего жилища, его жизнь находится в опасности», — говорит Путин, после чего бросает ручку на стол.

Он попросил отчитаться о ситуации с паводками и пожарами в регионах главу МЧС Евгения Зиничева. По его словам, он подходит к завершению.

«Традиционно у нас сложно проходили ледоход и паводковые события в Якутии, но уже можно сейчас говорить о том, что на сверхкритические параметры они не вышли. Ледоход в Якутии и во всей России, мы надеемся, завершится в конце этой недели», — сказал министр.

Аномальная паводковая ситуация сложилась в Северо-Западном федеральном округе. Там было подтоплено 544 жилых дома, более 2500 приусадебных участков, 12 низководных мостов, 26 участков автодорог.