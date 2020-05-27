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Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

Путин согласился платить безработным россиянам втрое большеВладимир ПутинФото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в службы занятости обращается много людей, которые не могут подтвердить свой доход, не имеют достаточного стажа на последнем месте работы, либо были трудоустроены неофициально. Путин отметил, что в этом случае полагается минимальный размер пособия — 1,5 тысячи рублей, однако этой суммы недостаточно.

Глава государства предложил задним числом, с 1 мая 2020 года, увеличить минимальное пособие. По его словам, 4,5 тысячи рублей россияне будут получать в течение трех месяцев — до 1 августа. Таким образом он согласился с предложением, выдвинутым правительством.

Инициативу увеличить пособия ранее озвучили в Минтруде. По словам главы министерства Антона Котякова, сейчас максимальное пособие получают свыше 400 тысяч россиян. О планах увеличить минимальный размер пособия для всех безработных говорил также премьер-министр России Михаил Мишустин. На данный момент число безработных в стране составляет 1,9 миллиона человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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