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Раскрыты подробности развода Пелагеи с хоккеистом Телегиным

Раскрыты подробности развода Пелагеи с хоккеистом ТелегинымПелагея и Иван ТелегинФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Пелагея решила официально расторгнуть брак с хоккеистом Иваном Телегиным. Подробности развода раскрыл портал Starhit.ru.

Артистка подала в суд документы на расторжение брака 26 мая, спустя пять месяцев после того, как объявила о расставании с мужем. К тому моменту они уже некоторое время не жили вместе.

Отмечается, что вопросы раздела имущества и выплаты алиментов будут решаться при помощи адвокатов. Ранее Пелагея утверждала, что уже обсудила с Телегиным детали бракоразводного процесса и договорилась о решении юридических вопросов без скандалов и привлечения третьих лиц.

Артистка вышла замуж за Телегина в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. До этого Пелагея с 2010 по 2012 год была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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