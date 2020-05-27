Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики

Анастасия Иванова

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал с умом тратить деньги, которые государство выделяет на освоение космоса, и не отнимать средства на дорогостоящие, но неэффективные проекты.

Гендиректор "Роскосмоса" напомнил о созданной в Советском Союзе сверхтяжелой ракете "Энергия" и корабле "Буран", который совершил всего один тестовый полет в автоматическом режиме, а применения ему так и не нашли. По словам Рогозина, кроме того, что программа была свернута, её колоссальная стоимость еще и "во многом привела к развалу Советского Союза".

"Мы не имеем права сегодня двигаться таким же путем. В стране, где есть потребности вложиться в образование, в науку, в детей, в инвалидов и так далее, отнимать эти деньги на развитие космоса можно, только четко представляя себе задачу, для чего мы это делаем", – сказал Рогозин в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE".

При этом Рогозин признался, что во время каждого пилотируемого пуска на Байконуре, до сих пор сопряженного с опасностью, думает о том, "ради чего мы это делаем".