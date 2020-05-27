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Роспотребнадзор ответил про коронавирус в водопроводе и канализации Москвы

Роспотребнадзор ответил про коронавирус в водопроводе и канализации МосквыФото: АГН «Москва»

В водопроводной воде и канализации Москвы коронавирус не обнаружен. Такой ответ дала начальник столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, служба проводила исследования на наличие РНК вируса в воде. Было взято 35 образцов водопроводных и сточных вод. «Ни в одной из проб коронавирус COVID-19 обнаружен не был», — сказала Андреева.

Она отметила, что контроль качества московской воды был многократно усилен с началом эпидемии, за это время сделано три тысячи подобных исследований. Роспотребнадзор начал следить за 46 показателями на станциях водоподготовки и очистки «Мосводоканала», когда в зарубежной прессе появилась информации о возможности определить наличие инфекции в водопроводной и сточной воде.

Андреева также рассказала, что ситуация с коронавирусом в столице полностью контролируется. Она считает, что, судя по индексу распространения вируса, Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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