Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

Анастасия Иванова

У курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, об этом предупредил Роспотребнадзор.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", - заявили в ведомстве.