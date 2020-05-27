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Россия определила взорвавших турецкий конвой в Сирии боевиков

Россия определила взорвавших турецкий конвой в Сирии боевиковФото: Turkish Defense Ministry / АР

Взрыв самодельного устройства в сирийской провинции Идлиб, по предварительным данным, был совершен террористами группировки «Аль-Исламад-Туркестани». В результате взрыва погиб турецкий военнослужащий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева.

Он отметил, что боевики привели устройство в действие, когда военная колонна двигалась по трассе М4 вблизи склада с боеприпасами группировки.

Ранее сообщалось, что в результате теракта были тяжело ранены двое турецких военных. Их на вертолетах доставили в госпиталь. Видео взрыва случайно попало в кадр пролетающего неподалеку квадракоптера.

5 марта на переговорах в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о режиме прекращения огня в Идлибе. По условиям дополнительного протокола, прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в регионе, а также создается коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через провинцию. Поводом для переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, в результате которого в январе-феврале Турция лишилась как минимум 62 военнослужащих.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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