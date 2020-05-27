Россиян планируют страховать от безработицы за их же деньги

Вадим Карасев

Министерство труда и соцзащиты поддержало идею ввести страхование от безработицы, пишет газета "Известия".

Согласно инициативе, с зарплат россиян будут взиматься отчисления в специальный фонд, из которого в случае потери работы будет выплачена компенсация. За взносами, как и страховыми отчислениями в ПФР, будет следить работодатель.

"Минтруд России готов к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы", — говорится в отчете ведомства о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год.

В министерстве подчеркнули, что к разработке конкретной системы можно будет приступить только после одобрения инициативы Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). Пока поддержку выразили лишь в ФНПР, в РСПП выступают против в связи с тем, что введение такой страховки усилит финансовую нагрузку на бизнес. О возможности внедрения страхования от безработицы, как отмечается, в 2014 и 2017 годах говорил предыдущий министр труда Максим Топилин.