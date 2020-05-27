Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19

Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19

Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Стремиться скорее переболеть COVID-19 не стоит, пока не появится вакцина и подходящие лекарства. От этого россиян предостерегла профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, вирус еще недостаточно изучен. Поэтому чем позже человек заразится, тем больше у него шансов перенести заболевании в более легкой форме и получить эффективное лечение. В пример Баранова привела внедрение антитромбовой терапии после того, как месяц назад стало известно о способности инфекции нарушать систему свертываемости крови и провоцировать образование тромбов.

Биолог добавила, что сейчас по миру распространяется более заразный штамм вируса, но число тяжелобольных не растет. Наоборот, становится больше бессимптомных носителей и переболевших, из-за чего стадный иммунитет формируется быстрее.

«Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода. <...> Вакцина опять же появится в скором будущем, я предпочту ее подождать», — отметила она.

Ранее Баранова говорила, что в Россию попал «ирано-европейский» штамм коронавируса, который распространяется быстрее азиатского, но образует больше бессимптомных носителей. Его сложнее остановить карантинными мерами, но антитела у населения вырабатываются быстрее.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Железнодорожное и авиасообщение запустят раньше анонсированного - Криклий
Железнодорожное и авиасообщение запустят раньше анонсированного -
Власти Панамы с 1 июня вновь смягчат карантинные меры по COVID-19
Власти Панамы с 1 июня вновь смягчат карантинные меры по COVID-19
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19
США назвали дату отправки новых аппаратов ИВЛ в Россию
США назвали дату отправки новых аппаратов ИВЛ в Россию
В России производство масок выросло на 63% за неделю
В России производство масок выросло на 63% за неделю
«Запущенный» вид Брэда Питта удивил поклонников
«Запущенный» вид Брэда Питта удивил поклонников
Названы лучшие яблоки
Названы лучшие яблоки
Картины с загадкой, за которые на аукционах отдали миллионы
Картины с загадкой, за которые на аукционах отдали миллионы
Минздрав назвал критерии для госпитализации инфицированных COVID-19
Минздрав назвал критерии для госпитализации инфицированных COVID-19
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 27 мая
Целый день царила хорошая атмосфера: Итоги биржевой торговли 26 мая
Целый день царила хорошая атмосфера: Итоги биржевой торговли 26 мая
Сидящих дома россиян развлекут концертом Matrang и возвращением в нулевые
Сидящих дома россиян развлекут концертом Matrang и возвращением в

Топ на сегодня

Шведский опыт борьбы с Covid-19: Рекорды по смертности и кризис экономики
Шведский опыт борьбы с Covid-19: Рекорды по смертности и кризис
Пользователи из США: Калининград — «случайный остров»
Пользователи из США: Калининград — «случайный остров»
В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно
В СФ хотят разрешить региональным заксобраниям голосовать дистанционно
Минтранс порекомендовал соблюдать соцдистанцию в автобусах и маршрутках
Минтранс порекомендовал соблюдать соцдистанцию в автобусах и
Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса
Бразилия вышла на первое место по росту смертей от коронавируса

Еще по теме

Описаны отличия попавшего в Россию штамма коронавируса
Биолог оценила российский препарат для лечения COVID-19
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Объяснен механизм передачи коронавируса между человеком и домашними питомцами