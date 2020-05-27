Российская больница оштрафована из-за вспышки коронавируса

Вадим Карасев

Первую центральную больницу Екатеринбурга оштрафовали на 100 тысяч рублей. В медучреждении были нарушены санитарные нормы, что вызвало вспышку инфекции коронавируса. Такое сообщение сделано пресс-службой Октябрьского горсуда для РИА «Новости».

В ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, было выявлено большое число нарушений, которые привели к массовому заражению. Так, работники больницы не были своевременно протестированы на коронавирус. Это следовало сделать сразу после того, как инфекция была обнаружена у ряда сотрудников. Зараженные медики не были госпитализированы. В медучреждении оставался медик, больной пневмонией, имевшей неустановленную этиологию. Это могло спровоцировать «перекрещивание потоков, имеющих различную степень опасности». Далее такая ситуация могла обеспечить инфицирование больных, проходящих лечение.

О том, что в больнице №1 города Екатеринбурга коронавирусом заразились медперсонал и пациенты, стало известно в апреле. Сразу после этого в медучреждении были приняты все меры, предусмотренные порядком карантина.

Предполагается, что заражение в больнице началось с сестры-хозяйки. В общей сложности было инфицировано 114 человек. Поскольку данное событие оказалось довольно серьезным, Генпрокуратура направила мэру города предупреждение с формулировкой о недостаточно эффективных мерах реагирования.