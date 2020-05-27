Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд

Вадим Карасев

Российские долларовые миллиардеры за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 увеличили свое суммарное состояние на $62 млрд, до уровня в $454 млрд.

Как сообщает Forbes, всего лишь за два месяца в список отечественных миллиардеров вошли еще два человека. Согласно данным счетчика Forbes Real Time, за это время индексы Dow Jones и S&P также выросли на 23% каждый. Индекс Московской биржи увеличился на 30%.

"Больше других разбогател основной владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд", – говорится в публикации.

Ruposters писал, что ранее россиянин заплатил рекордную для пандемии сумму за недвижимость в Лондоне. До этого в список богатейших жителей Британии вошли трое россиян.