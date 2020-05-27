Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд

Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд

Российские долларовые миллиардеры за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 увеличили свое суммарное состояние на $62 млрд, до уровня в $454 млрд.

Как сообщает Forbes, всего лишь за два месяца в список отечественных миллиардеров вошли еще два человека. Согласно данным счетчика Forbes Real Time, за это время индексы Dow Jones и S&P также выросли на 23% каждый. Индекс Московской биржи увеличился на 30%.

"Больше других разбогател основной владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд", – говорится в публикации.

Ruposters писал, что ранее россиянин заплатил рекордную для пандемии сумму за недвижимость в Лондоне. До этого в список богатейших жителей Британии вошли трое россиян.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Пентагон опроверг нападение на американских военных в Сирии
Пентагон опроверг нападение на американских военных в Сирии
Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о чипировании
Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о
Пентагон опроверг сообщения о ранении военных США в Сирии
Пентагон опроверг сообщения о ранении военных США в Сирии
В Китай за сутки выявили один случай COVID-19
В Китай за сутки выявили один случай COVID-19
Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд
Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд
Служебный автомобиль мэра российского города попал в аварию
Служебный автомобиль мэра российского города попал в аварию
Гороскоп Павла Глобы на июнь 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на июнь 2020 года
Путин кинул ручку во время совещания
Путин кинул ручку во время совещания
Кикабидзе рассказал об отношении к Путину и «ползучей аннексии» в Грузии
Кикабидзе рассказал об отношении к Путину и «ползучей аннексии» в
В российском городе появилось огромное граффити в поддержку медиков
В российском городе появилось огромное граффити в поддержку медиков
Пригожин назвал условие для прощения Шнурова
Пригожин назвал условие для прощения Шнурова
Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживания
Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживания

Топ на сегодня

МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару
Бывший министр финансов США рассказал об угрозе доллару
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 мая

Еще по теме

Forbes оценил влияние пандемии на состояние российских миллиардеров
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 21,6 млрд долларов
Forbes обнародовал ТОП-10 богатейших людей России
Российские миллиардеры за месяц увеличили свое состояние на $17 млрд