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"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов

"Русским точно переплачивают": теннисистка Касаткина возмутилась зарплатами "высокомерных" футболистов

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что не любит футболистов за их заносчивость.

В беседе с журналисткой Марией Командной в прямом эфире Instagram спортсменка поделилась мнением, что российские футболисты незаслуженно получают огромные зарплаты.

"Футбол мне нравится, но сами футболисты в основной массе – нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные и высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают", — сказала Касаткина.

Как писал Ruposters, ранее чемпион России в беге на средние дистанции Владимир Никитин заявил, что футболисты получают неоправданно высокие зарплаты.

"Футболист, наверное, за секунду на поле получает больше моей месячной зарплаты. Считаю, что это несправедливо. Ладно бы они очень хорошо играли, а так — они ж и играют паршиво. Не за что им платить такие деньги", — сказал бегун.

В то же время он выразил уважение хоккеистам, которые, хоть и тоже зарабатывают много, остаются "настоящими спортсменами".

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По материалам: uposters.ru

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