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Штраф за некачественные услуги ЖКХ хотят заменить скидкой по тарифу

Штраф за некачественные услуги ЖКХ хотят заменить скидкой по тарифу

Вместо штрафа за некачественное оказание услуг ЖКХ или поставку ресурсов с перебоями, в России предлагают делать потребителям скидки по тарифу. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на заседании в среду, 27 мая.

Сегодня за предоставление услуг ЖКХ с нарушением установленных требований, ответственное лицо либо организация обязаны уплатить потребителю штраф. Размер его определяется Правительством Российской Федерации. Однако у такой схемы есть ряд существенных недостатков, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, с размера штрафа нужно уплатить подоходный налог, однако его сумма на практике оказывается ниже административных издержек на его оплату. Потребителям, которые обязаны подавать декларацию о доходах или те, кто составляет её для получения налоговых вычетов, вынуждены дольше ждать справок об уплаченном НДФЛ. А помимо этого, рост налоговых выплат, сопутствующий выплате штрафов, в последующем потребуется учесть в тарифах.

Таким образом, действующая система наказания за некачественные услуги ЖКХ или поставку ресурсов с перебоями, неудобна всем сторонам: поставщикам ресурсов, потребителям и органам власти. Поэтому авторы законопроекта предлагают в таких случаях изменять размер платы за коммунальные услуги. А именно — делать скидку по тарифу ЖКУ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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