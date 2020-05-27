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Сидящих дома россиян развлекут концертом Matrang и возвращением в нулевые

Сидящих дома россиян развлекут концертом Matrang и возвращением в нулевыеФото: @matrang_mg

Онлайн-кинотеатр Okko покажет концерт исполнителя Matrang. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артист лейбла Басты «Газгольдер» и автор суперхита «Медуза» не столько работает с чистым рэпом, сколько скрещивает жанры, сводя вместе соул и r'n'b, хип-хоп и дип-хаус. В концерте для проекта «ШОУ ON!» Matrang представит не только свои фирменные хиты, но и материал с новой, вышедшей в марте пластинки «ТРИ». Трансляция выступления состоится 27 мая в 19:00 по московскому времени.

Утром, в 9:00, Okko предлагает силовую тренировку на развитие грудных мышц в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — мультфильм «Астрономия для самых маленьких», в которой расскажут об устройстве Солнечной системы и о том, что находится за ее пределами.

Днем, в 14:00 зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом лосося на дощечке. Позже, в 16:00, — фильм «Заха Хадид» о рожденной в Ираке и прославившейся по всему миру женщине-архитекторе.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть концерт Matrang. В 21:00 — детский мультсериал «Бабушкины сказки». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует к просмотру эксклюзивную новинку — сюрреалистическую черную комедию «Внутренний огонь», отражающую реальную жизнь нулевых в России. Она рассказывает историю четырех незнакомцев, которые встречаются в роскошной петербургской квартире бывшего наркобарона.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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