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Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о чипировании

Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о чипированииВладимир СоловьевФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал нападки на режиссера Никиту Михалкова из-за выпуска программы «Бесогон ТВ», в которой говорилось о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать человечество. В эфире «Соловьев LIVE» на своем YouTube-канале ведущий заявил, что считает Михалкова человеком, заслуживающим глубочайшего уважения и почитания, а также отметил недопустимость развернувшейся вокруг режиссера «омерзительной травли».

Соловьев назвал Михалкова своим другом, а также настоящим патриотом, великим русским режиссером и выдающимся русским мыслителем. «Как и любой человек, он имеет право на свою точку зрения (…), которая может понравиться или не понравиться остальным», — подчеркнул ведущий.

«Это вообще же известно, с какой радостью люди пытаются тебя измазать дерьмом, особенно если ты еще не так давно кумиром им казался», — пофилософствовал Соловьев. Он добавил, что не во всем согласен с идеями Михалкова из выпуска «Бесогон ТВ» о чипировании, однако считает недопустимой возникшую критику.

Соловьев также упомянул «подлость, которую продемонстрировал один ведущий соседнего канала». «Написал Михалкову, видите ли, письмо, чтобы его уязвить, с ним вступить в дискуссию и через губу его поучить! Промокашка долбаная! Поучить! Стукачок еще с советских времен решил поучить. Не буду специально называть его фамилию, и так все понимают. Чтобы не сказали, что я начал опять межзональные войны», — ответил он критику Михалкова.

Ранее выпуск передачи Михалкова о чипировании прокомментировал телеведущий Владимир Познер. Он сообщил, что испытал отвращение при просмотре из-за того, что в программе было «колоссально много лжи». Также Познер написал режиссеру письмо, публикация которого не предполагалась. В ответ Михалков обвинил во лжи самого Познера и раскрыл детали их частной переписки. После этого Познер обнародовал личную переписку с оппонентом, но подчеркнул, что продолжать обсуждение не намерен.

В начале мая Михалков в эфире авторской программы «Бесогон ТВ» заявил, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс планирует чипировать человечество. Телеканал «Россия 24» отказался транслировать повторы выпуска, из-за чего Михалков впоследствии пожаловался на цензуру. Руководство канала подчеркнуло, что не планирует отказываться от передачи, однако новый выпуск вышел только на YouTube-канале режиссера.

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По материалам: lenta.ru

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