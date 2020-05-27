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Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналов

Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналовФото: @vrsoloviev

Телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на то, что против сотрудников государственных телеканалов ведется информационная война. В разговоре с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян во время стрима на YouTube-канале журналист заявил, что атаки на его коллег начались в 2014 году.

В беседе с Соловьевым Симоньян назвала Россию одной из немногих стран мира, обладающих суверенитетом, однако пожаловалась на блокировки российских пользователей и каналов RT на американских площадках, которые, по ее мнению, подчиняются правительству США. «У нас вообще нет никакого суверенитета в информационном пространстве. Мы страна победившей американской цензуры», — сказала Симоньян.

В ответ на это Соловьев заявил, что против России «вполне осознанно» идет информационная война. «Несколько лет назад, если быть точным, в 2014 году они поставили задачу дискредитировать всех тех, кому доверяют люди», — поделился наблюдениями Соловьев и добавил, что, по его мнению, с этого момента «волна за волной» идут атаки на Симоньян, а также на ведущих «России 1» Дмитрия Киселева, Сергея Брилева и самого Соловьева.

Ведущий также задался вопросом, кто ведет эту информационную войну. «Созданные на Западе структуры из обученных штрейхбрейкеров, которых туда вывозят, которых до сих пор содержат самые разные граждане, включая [Михаила] Ходорковского и заканчивая конкретными западными фондами», — объяснил он свою точку зрения.

В числе изданий, которые тиражируют «вбросы Запада» журналист назвал «Ведомости» и Znak.com, а также добавил, что знает всю цепочку «западных де-факто агентов влияния, которые делают здесь все против страны». Кроме того, он считает, что в сервисе «Яндекс.Дзен» существует ручной подбор новостей, который делают «враги». Соловьев также не согласился с тем, что его называют пропагандистом, так как, с его точки зрения, в эфирах его программы участвуют люди с разными мнениями.

Ранее Соловьев обратился к украинскому журналисту Дмитрию Гордону после поступившего от него предложения дать интервью. В эфире федерального телеканала он назвал Гордона «мразью нацистской», наследником нацистского пропагандиста Юлиуса Штрейхера, а российских работников СМИ — наследниками Левитана.

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По материалам: lenta.ru

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