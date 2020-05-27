"Соскучились по метро": в Киеве пара устроила "брачные игрища" в вагоне подземки (видео 18+)

Влада Некрасова

Пассажирам метро во многих городах мира не привыкать к проведению под землей различного рода «голых» и «полуголых» акций и флешмобов, которые устраиваются «в защиту экологии», для сбора средств для братьев наших меньших и просто для хорошего настроения.

С ослаблением карантина и запуском подземки дождались новых акций и киевляне: на «синей ветке» метрополитена пара молодых людей решила устроить секс-развлечение под условным названием «соскучились по метро» или «метро — дело хорошее».

Для этого молодые люди разделись до нижнего белья и принялись имитировать некоторое подобие полового акта или брачных игрищ со всеми присущими им атрибутами.

Характерно, что при этом нарушители общепринятых норм морали демонстрировали полное законопослушание, надев на лица медицинские маски — дескать, «правила карантина не нарушаем».

Отметим, что пара демонстрировала такой накал страстей, что некоторые из пассажиров, не выдержав бесстыжего зрелища, спешили покинуть вагон.

Тем не менее, реакция читателей страницы, где была опубликована запись, в большей части была нейтральной и не осуждающей:

Видимо, киевляне и в самом деле соскучились по метро.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой акции, которая прошла в марте прошлого года: трое мужчин на станции метро «Дарница» обнажились и позировали на козырьке у входа в станцию в одних лишь шортах. Так они хотели поздравить девушек и женщин с их днем.

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