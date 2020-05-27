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США назвали дату отправки новых аппаратов ИВЛ в Россию

США назвали дату отправки новых аппаратов ИВЛ в РоссиюФото: John Minchillo / AP

Соединенные Штаты отправят в Россию новую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до конца мая. Об этом со ссылкой на Госдепартамент США сообщает ТАСС

«Оставшиеся 150 аппаратов ИВЛ будут изготовлены производителем и, как ожидается, будут готовы к отправке позднее в этом месяце», — приводит агентство слова представителя Госдепа.

Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ прибыла в российскую столицу 21 мая на транспортном самолете ВВС США. Весь груз поставляется на безвозмездной основе и будет передан Национальному медико-хирургическому центру имени Пирогова в Москве. Стоимость поставки оценивается в 5,6 миллиона долларов.

В начале апреля в США из России был отправлен гуманитарный груз, который был полностью оплачен Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). «Согласно итоговым договоренностям, фонд полностью оплатил поставку российского груза в США, а американская сторона оплатила поставку ответного американского груза в РФ», — сообщили в РФПИ.

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По материалам: lenta.ru

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