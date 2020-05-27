Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+Фото:Globallookpress.com

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

По словам собеседников издания, Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти в ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+. Эта тема обсуждалась на совещании главы Минэнерго Александра Новака с руководителями нефтекомпаний 26 мая.

Общая квота сокращения ОПЕК+ должна была уменьшится в июле с 9,7 до 8 миллионов баррелей в сутки, однако теперь Россия хочет сохранить текущую квоту еще на два месяца. В этом случае добыча нефти в стране снизится на четыре миллиона тонн, в итоге в 2020 году спад производства составит 50 миллионов тонн нефти. Такой вариант, по мнению одного из источников, выгоден Саудовской Аравии, бюджет которой в наибольшей степени пострадал от снижения цен на нефть.

Ранее сообщалось, что кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года. Такой прогноз сделали аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Рынок нефти на распутье».

Цены на нефть в 2020 году резко обвалились на фоне замедления деловой активности в мире из-за пандемии коронавируса. Не менее серьезным ударом для сырьевой отрасли стал выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ и последовавшая за этим ценовая война. В результате в апреле стоимость сырья опускалась до отрицательных значений. В мае вступила в силу новая сделка ОПЕК+, и цены на сырье начали восстанавливаться. Однако нефть все еще более чем на 40 процентов дешевле, чем в январе 2020 года. По состоянию на 26 мая эталонная смесь Brent торгуется на лондонской бирже ICE выше 35 долларов за баррель.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Народные приметы на июнь 2020 года
Народные приметы на июнь 2020 года
Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса
Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения
Участник телешоу показал пораженное шрамами после мощного удара током тело
Участник телешоу показал пораженное шрамами после мощного удара током
Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+
Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Титов назвал регионы с наибольшим давлением на бизнес
Титов назвал регионы с наибольшим давлением на бизнес
Угрозы США санкциями «Северному потоку-2» сочли дискриминацией еврокомпаний
Угрозы США санкциями «Северному потоку-2» сочли дискриминацией
Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop
Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop
Глава Минздрава Украины сообщил, когда полноценно могут заработать рестораны
Глава Минздрава Украины сообщил, когда полноценно могут заработать
В Крыму прогнозируют снижение цен на отдых
В Крыму прогнозируют снижение цен на отдых
Пентагон опроверг нападение на американских военных в Сирии
Пентагон опроверг нападение на американских военных в Сирии
Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о чипировании
Соловьев назвал «омерзительной травлей» критику передачи Михалкова о

Топ на сегодня

МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
Киевский суд продлил арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета
Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
Ученые нашли новый способ получения наночастиц золота для лечения рака
Аналитики США: Россия вторгнется на Украину из-за нехватки воды в Крыму
Аналитики США: Россия вторгнется на Украину из-за нехватки воды

Еще по теме

ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в РФ в 17 году
Саудовская Аравия сокращает добычу нефти
Россия увеличит экспорт нефти в 2017 году
ОПЕК предложила Ирану ограничить добычу нефти до 3,92 миллиона баррелей - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио