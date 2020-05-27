Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках ОПЕК+

Вадим Карасев

Фото:Globallookpress.com

Стало известно о планах России ужесточить ограничение нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

По словам собеседников издания, Россия может поддержать углубление ограничений добычи нефти в ходе предстоящей июньской встречи ОПЕК+. Эта тема обсуждалась на совещании главы Минэнерго Александра Новака с руководителями нефтекомпаний 26 мая.

Общая квота сокращения ОПЕК+ должна была уменьшится в июле с 9,7 до 8 миллионов баррелей в сутки, однако теперь Россия хочет сохранить текущую квоту еще на два месяца. В этом случае добыча нефти в стране снизится на четыре миллиона тонн, в итоге в 2020 году спад производства составит 50 миллионов тонн нефти. Такой вариант, по мнению одного из источников, выгоден Саудовской Аравии, бюджет которой в наибольшей степени пострадал от снижения цен на нефть.

Ранее сообщалось, что кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года. Такой прогноз сделали аналитики рейтингового агентства НКР в обзоре «Рынок нефти на распутье».

Цены на нефть в 2020 году резко обвалились на фоне замедления деловой активности в мире из-за пандемии коронавируса. Не менее серьезным ударом для сырьевой отрасли стал выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ и последовавшая за этим ценовая война. В результате в апреле стоимость сырья опускалась до отрицательных значений. В мае вступила в силу новая сделка ОПЕК+, и цены на сырье начали восстанавливаться. Однако нефть все еще более чем на 40 процентов дешевле, чем в январе 2020 года. По состоянию на 26 мая эталонная смесь Brent торгуется на лондонской бирже ICE выше 35 долларов за баррель.