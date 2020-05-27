«Свои — чужие»: в Совфеде объяснили «самолётную истерику» США в Ливии

Лидия Мартынова

Растиражированная с подачи некоторых ближневосточных и западных СМИ, а также военных США информация о том, что Россия перебросила в Ливию боевые самолёты и военных пилотов, не соответствует действительности. Об этом заявил сегодня, 27 мая, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Российских военных никто без санкции президента России и Совета Федерации никогда за рубеж не отправляет. Никаких запросов на это не было», — отметил сенатор, отвечая на вопрос «Интерфакса».

«Мы — за мирное решение вопросов Ливии, чтобы все стороны сели за стол переговоров, а не пытались искать поддержку за рубежом и, опираясь на эту поддержку, пытались достичь своих целей», — добавил он.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в свою очередь считает, что Соединённые Штаты стремятся подорвать и дискредитировать усилия России, направленные на мирное урегулирование ливийского вопроса. «Сейчас усилия многих сторон, включая Россию, направлены на то, чтобы добиться — с переменным успехом — хоть какого-то движения к миру. Но, судя по всему, Вашингтон не признаёт никаких процессов, если сам ими не управляет, а потому видит свою миссию в банальном „спойлерстве“ — подрыве и дискредитации чужих действий. Просто потому, что они — чужие», — заявил Косачев в среду, комментируя заявление официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана о том, что Россия направила в Ливию свои военные истребители.

«Отсюда и поиски в Ливии неких армад российских наёмников, а также самолётов. „Примерно 14“, как туманно выразился Хоффман, сославшись на отсутствие „точных данных“ (о количестве „переброшенной“ в Ливию российской военной авиатехники. — Ред.), что, впрочем, ничуть не мешает озвучивать их в качестве официальной позиции Пентагона», — отметил сенатор.

По его мнению, в настоящее время любая тема, от глобальной пандемии коронавируса Covid-19 до Ливии, «используется Америкой для атак различных оппонентов в мире, что становится более важной задачей, чем преодоление той же пандемии или мир в Ливии».

«Абсолютно деструктивная линия, которая только усложняет решение проблем и разобщает мировое сообщество», — заключил Косачев.

Как сообщало ИА Newstes, в комитете Госдумы по обороне накануне, 26 мая, назвали фейком утверждения военных США о российских боевых самолётах, переброшенных в Ливию через Сирию. Информация о том, что России перебросила в североафриканскую страну истребители и бомбардировщики, не соответствует действительности, заявил во вторник первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Напомним, Африканское командование ВС США (AFRICOM) заявило 26 мая, что Москва направила в Ливию свои истребители для поддержки «российских наёмников», воюющих на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара «против законных властей страны», под которыми подразумевалось Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Как предположили в AFRICOM, «российские военные самолёты, скорее всего, будут обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и нанесение наступательных ударов в интересах ЧВК группы Вагнера, которая поддерживает боевые действия Ливийской национальной армии против международно признанного Правительства национального согласия». Утверждалось, что боевые машины сначала прибыли из РФ на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, там их перекрасили и затем направили в Ливию.

Командующий AFRICOM генерал Стивен Таунсенд заявил, что военные США «видели, как Россия направляла истребители четвертого поколения в Ливию». По его словам, ни ЛНА, ни частные военные компании не смогут получить такие самолёты без помощи России. По его утверждению, маршал Хафтар собирается начать новую воздушную кампанию. «Это будут российские пилоты-наёмники, которые будут летать на поставленных Россией самолётах для бомбардировки ливийцев», — заключил американский военачальник.

Ещё одной жалобой американских военных, озвученной 26 мая в адрес российской стороны, было утверждение о том, что на прошлой неделе два многоцелевых истребителя Су-35 ВКС РФ пролетели на «опасно близком расстоянии» от самолёта-разведчика ВВС США P-8A Poseidon над Восточным Средиземноморьем, что, как указали в Пентагоне, стало третьим таким «небезопасным и непрофессиональным перехватом» за последние два месяца.

По данным «осведомлённых источников» западных СМИ, по крайней мере восемь самолётов «советского производства» прибыли ранее на восток Ливии, находящийся под контролем ЛНА, с российской авиабазы «Хмеймим» ​​в Сирии. Представители ПНС сообщили западным агентствам о том, что шесть истребителей МиГ-29 и два бомбардировщика Су-24 прилетели с «Хмеймима» в сопровождении двух российских многоцелевых истребителей Су-35.