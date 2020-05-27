Take-Two опровергла связь затрат на маркетинг с датой выхода Grand Theft Auto VI
Сегодня, 20:07 Лидия Мартынова
Вчера на основе квартального отчёта Take-Two журналисты посчитали, что выход Grand Theft Auto VI состоится в 2024 финансовом году — тогда издатель намерен потратить аномально большое количество денег на маркетинг.
Однако компания опровергла предположения: как оказалось, график с маркетинговыми выплатами был для сторонних партнёров и разработчиков, а не внутренних студий, в числе которых входит и Rockstar.
Впрочем, учитывая сведения Джейсона Шрайера о начальном этапе разработки боевика, вероятно, релиз GTA VI всё равно состоится ой как не скоро — может быть, как раз в 2024 финансовом году.
По материалам: gogetnews.info