Take-Two опровергла связь затрат на маркетинг с датой выхода Grand Theft Auto VI

Лидия Мартынова

Вчера на основе квартального отчёта Take-Two журналисты посчитали, что выход Grand Theft Auto VI состоится в 2024 финансовом году — тогда издатель намерен потратить аномально большое количество денег на маркетинг.Однако компания опровергла предположения: как оказалось, график с маркетинговыми выплатами был для сторонних партнёров и разработчиков, а не внутренних студий, в числе которых входит и Rockstar.Впрочем, учитывая сведения Джейсона Шрайера о начальном этапе разработки боевика, вероятно, релиз GTA VI всё равно состоится ой как не скоро — может быть, как раз в 2024 финансовом году.