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Take-Two опровергла связь затрат на маркетинг с датой выхода Grand Theft Auto VI

Take-Two опровергла связь затрат на маркетинг с датой выхода Grand Theft Auto VI
Вчера на основе квартального отчёта Take-Two журналисты посчитали, что выход Grand Theft Auto VI состоится в 2024 финансовом году — тогда издатель намерен потратить аномально большое количество денег на маркетинг.
Однако компания опровергла предположения: как оказалось, график с маркетинговыми выплатами был для сторонних партнёров и разработчиков, а не внутренних студий, в числе которых входит и Rockstar.
Впрочем, учитывая сведения Джейсона Шрайера о начальном этапе разработки боевика, вероятно, релиз GTA VI всё равно состоится ой как не скоро — может быть, как раз в 2024 финансовом году.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

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