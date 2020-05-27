Тбилиси призвал Россию не политизировать Договор по открытому небу

Анастасия Иванова

Россия «на протяжении многих лет систематически нарушала положения» Договора по открытому небу, политизировав его, считают в МИД Грузии.

«Призыв МИД России к другим странам выполнять условия Договора по открытому небу без политизации — не что иное как циничное заявление, поскольку сама Российская Федерация пытается использовать это техническое соглашение в своих политических целях. Этими заявлениями Россия пытается переложить вину на другие страны, чтобы перекрыть свои же нарушения соглашения. В отличие от России Грузия несет полную ответственность за выполнение своих международных обязательств и придерживается норм и принципов международного права», — утверждает МИД Грузии.

По мнению внешнеполитического ведомства Грузии, Россия предпринимает тщетные усилия для того, чтобы «использовать это соглашение в качестве инструмента для легитимации незаконного признания оккупированных территорий Грузии».

«Еще в 2010 году Российская Федерация политизировала вопрос имплементации Договора по открытому небу. В частности, Россия запретила осуществление наблюдательных полетов рядом с оккупированными регионами Грузии на расстоянии 10 км на том основании, что как будто так называемые страны не являются участниками этого договора и для них действуют другие режимы. Целью этой акции была легитимация признания Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии», — говорится в заявлении МИД Грузии.

26 мая в связи с выходом США из Договора по открытому небу МИД России сделал заявление, в котором содержатся ответы на наиболее актуальные вопросы в связи с договором. В комментарии упоминается и Грузия, из-за деструктивной позиции которой в 2018 году в рамках ДОН не удалось провести ни одного наблюдательного полета.

«С целью сохранения договора и выведения ситуации из тупика в апреле 2018 г. мы отменили ограничения на полеты в 10-километровых зонах вдоль российских границ на Кавказе. В то же время зарезервировали за собой право вернуться к этому вопросу в будущем и предупредили, что придание постоянного характера нашему разрешению проводить наблюдательные полеты в указанных зонах возможно лишь при условии добросовестного выполнения Грузией своих обязательств по приему российских миссий. Это неотъемлемая часть российского заявления. К сожалению, до настоящего времени деструктивная позиция Тбилиси не изменилась. В результате Россия была вынуждена отказать в наблюдательном полете в 10-километровых зонах в ходе совместной миссии Швеции, Германии, США над нашей территорией в апреле 2019 года», — сообщили в МИД России.

Российская сторона отмечает, что возобновление наблюдательных полетов по линии ДОН в 2019 году после годичного перерыва, вызванного деструктивной позицией Грузии, также стало возможным лишь «благодаря ответственному походу России».

«Мы не стали запрашивать квоту на полет над Грузией, хотя имели на это полное право. Россия готова допустить в указанные зоны миссии наблюдения при условии встречной готовности Грузии отказаться от нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции и обеспечить прием российских полетов над своей территорией. Кстати, именно вариант „технической“ развязки в отношении допуска наблюдательных полетов без ущерба для политических взглядов сторон на статус Абхазии и Южной Осетии рассматривался в качестве возможного в опубликованном в 2018 году докладе Госдепартамента США о соблюдении договоров и выполнении договорённостей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. К сожалению, сейчас в Вашингтоне предпочитают об этом не вспоминать», — сказано в заявлении МИД РФ.

МИД России также призвал всех партнеров не политизировать договор и содействовать поиску решения имеющихся проблем.