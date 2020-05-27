Телеканал удалил сюжет с катетером на руке Кадырова

Вадим Карасев

Рамзан КадыровФото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» удалила сюжет о совещании с участием главы республики Рамзана Кадырова, на руке которого был замечен катетер. На это обратила внимание «Новая газета», успевшая сохранить вышедший в эфир телеканала фрагмент. Он доступен на YouTube.

Видео было сделано журналистами ЧГТРК «Грозный» 26 мая на совещании чеченского оперативного штаба в столице Чечни. Кадыров появился там после шестидневного отсутствия в медийном поле. 27 мая журналистка «Новой газеты» Елена Милашина в публикации под названием «Умышленно вышел в народ и спокойно ходит» (опубликовано в 11:35 по московскому времени) заметила на тыльной стороне правой руки Кадырова закрепленный скотчем катетер.

«Совершенно отчетливо этот катетер можно разглядеть на руке Кадырова при просмотре сюжета ЧГТРК "Грозный" о совещании. Этот сюжет был размещен на странице канала в Instagram поздно вечером, но через несколько часов удален» — писала «Новая» и публиковала фрагмент с совещания.

27 мая после полудня сюжет появился в Instagram, но в слегка отредактированном варианте. На записи нет фрагмента, на котором Кадыров держит правую руку на столе. Однако катетер в кадре все равно мелькает, когда глава республики жестикулирует и упирается рукой в кресло. Аналогичная запись примерно в то же время появилась на YouTube-канале ЧГТРК «Грозный».

21 мая появились сообщения о возможном заражении Кадырова коронавирусом. По данным СМИ, глава республики лежал под наблюдением врачей в московской больнице. Отмечалось, что у него поражены 70 процентов легких. В Чечне подобные заявления отвергли и сообщили, что Кадыров находится в республике и со здоровьем у него все хорошо. Спустя несколько дней он появился на публике и опроверг болезнь. «Не имею право поставить капельницу и поднять иммунитет?» — заявил он в эфире директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева в Instagram, назвав себя «абсолютно здоровым человеком».