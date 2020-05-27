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Трамп обещает Китаю «нечто мощное» в ответ на действия в отношении Гонконга

Трамп обещает Китаю «нечто мощное» в ответ на действия в отношении Гонконга

США примут жесткие меры в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга, заявил американский лидер Дональд Трамп, пообещав «нечто мощное», передает РИА «Новости».

По словам Трампа, об этих мерах Вашингтон может объявить через пару дней.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас. Думаю, вы сочтете это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней», — сказал он в ответ на вопрос о том, будут ли США вводить санкции против Китая.

Он отрицательно ответил на вопрос, входят ли в это санкции, но обещал, что это будет «нечто мощное».

Однако источники в Белом доме не исключили, что будут применяться санкции в отношении чиновников, компаний и финансовых институтов Китая. Речь, в частности, идет о возможности заморозки в США активов китайских чиновников и компаний.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен ранее заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин, приняв законопроект о национальной безопасности, «захватит» Гонконг.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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