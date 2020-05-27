Трамп обещает Китаю «нечто мощное» в ответ на действия в отношении Гонконга
США примут жесткие меры в адрес Китая в ответ на действия Пекина в отношении Гонконга, заявил американский лидер Дональд Трамп, пообещав «нечто мощное», передает РИА «Новости».
По словам Трампа, об этих мерах Вашингтон может объявить через пару дней.
Он отрицательно ответил на вопрос, входят ли в это санкции, но обещал, что это будет «нечто мощное».
Однако источники в Белом доме не исключили, что будут применяться санкции в отношении чиновников, компаний и финансовых институтов Китая. Речь, в частности, идет о возможности заморозки в США активов китайских чиновников и компаний.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен ранее заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин, приняв законопроект о национальной безопасности, «захватит» Гонконг.