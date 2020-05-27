Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»

Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»Дональд Трамп Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Американский лидер также обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы. «Они говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширным коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon», — написал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что в Twitter под несколькими публикациями Трампа появились сообщения о фальсификации информации. Лидер страны написал, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации и подделке бюллетеней. Голубой восклицательный знак под твитами главы государства о процедуре голосования по почте означает, что, по мнению Twitter, в тексте содержатся необоснованные заявления и недостоверные данные.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В российском городе появилось огромное граффити в поддержку медиков
В российском городе появилось огромное граффити в поддержку медиков
Пригожин назвал условие для прощения Шнурова
Пригожин назвал условие для прощения Шнурова
Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживания
Беднейший континент собрался пойти по стопам Европы ради выживания
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
Источник сообщил о переносе саммита ШОС в Петербурге
Астропрогноз на июнь 2020 года
Астропрогноз на июнь 2020 года
Трампа обвинили в публикации недостоверной информации в Twitter
Трампа обвинили в публикации недостоверной информации в Twitter
В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19
В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице
Отец Эми Уайнхаус рассказал, как идет работа над фильмом о певице

Топ на сегодня

В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
В Роспотребнадзор поступило более миллиона звонков по теме COVID-19
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим причинам
МО: Катастрофа с Ми-8 на Чукотке могла произойти по техническим
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 35 случаев COVID-19
Памела Андерсон призналась, что ей не понравился фильм "Спасатели Малибу"
Памела Андерсон призналась, что ей не понравился фильм "Спасатели
Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового кабмина
Перетряхнуть до выборов. Лукашенко анонсировал подготовку нового

Еще по теме

Трампа обвинили в публикации недостоверной информации в Twitter
Трамп заявил, что скоро объявит кандидата на пост главы аппарата Белого дома
Трамп обвинил Washington Post в поддержке Amazon
Трамп опроверг отставку главы аппарата Белого дома