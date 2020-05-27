Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»

Вадим Карасев

Дональд Трамп Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Американский лидер также обвинил соцсеть во вмешательстве в президентские выборы. «Они говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширным коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon», — написал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что в Twitter под несколькими публикациями Трампа появились сообщения о фальсификации информации. Лидер страны написал, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации и подделке бюллетеней. Голубой восклицательный знак под твитами главы государства о процедуре голосования по почте означает, что, по мнению Twitter, в тексте содержатся необоснованные заявления и недостоверные данные.