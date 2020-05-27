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Трампа обвинили в публикации недостоверной информации в Twitter

Трампа обвинили в публикации недостоверной информации в TwitterДональд ТрампФото: JONATHAN ERNST / Reuters

В социальной сети Twitter под несколькими публикациями президента США Дональда Трампа появились сообщения о фальсификации информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер страны написал, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации, подделке бюллетеней и т.д.

Голубой восклицательный знак под твитами главы государства о процедуре голосования по почте означает, что, по мнению Twitter, в тексте содержатся необоснованные заявления и недостоверные данные.

Пользователи, нажав на предупреждение, переходят на специальную страницу. Там они могут ознакомиться со списком неточностей в заявления президента и позицией ряда американских изданий по этому вопросу. Большинство из них также обвиняют Трампа в фальсификации данных.

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По материалам: lenta.ru

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