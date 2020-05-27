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У Зеленского заявили о том, что курс Украины на ЕС и НАТО — "недостаточно гибкий"

У Зеленского заявили о том, что курс Украины на ЕС и НАТО — "недостаточно гибкий"

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, активно защищавший недавно президентский законопроект о двойном гражданстве, заявил, что стратегические намерения, записанные положения о стратегическом курсе на членство в ЕС и НАТО в Конституции Украины, должны быть более гибкими.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, пишет РБК-Украина.

«Я глубоко убежден, что такие стратегические вещи, хотя они и внесены преимущественно только в Преамбулу Конституции, как намерение, там, где у нас записано, что мы верим в Бога — это такие превентивные вещи, но я глубоко убежден, что такие стратегические вещи могут и меняться, поэтому это все-таки должно быть более гибко», — заявил Стефанчук.

При этом он отметил, что Альянс и Евросоюз привлекают Украину из-за высокого уровня гарантий прав и свобод человека.

Также Стефанчук в ходе своего выступления назвал условия для проведения всеукраинского референдума, на который как раз и могут выноситься вопросы стратегического уровня. Среди таких условий — участие 3 млн граждан и привлечение не менее двух третей областей.

«Основная идея, которая закладывается в этот законопроект, это то, чтобы народ мог инициировать и народ мог поддержать. Основные критерии у нас предусмотрены Конституцией Украины, мы не можем от них отойти и изменить, это 3 млн граждан Украины. Причем две трети областей должны быть привлечены к поддержке этого законопроекта», — заявил Стефанчук.

Он также добавил, что после этого определяются процедурные вопросы, в течение ориентировочно 60 дней.

«Это вопрос агитации, поддержки и так далее, и вопрос может быть вынесен на референдум. Что интересно — мы впервые предлагаем украинскому народу, чтобы он непросто определял какие-то вопросы на референдуме, но и предоставить возможность украинскому народу отменять закон, принятый ВР», — добавил он.

Напомним, 26 мая президент Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу Украина-НАТО. Кроме того, в феврале 2020 года Кабмин одобрил обновленную годовую национальную программу Украина-НАТО.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на отсутствие четкой и понятной позиции руководства страны по вопросу вступления в НАТО указывал и корреспондент агентства УНИАН в столице России Роман Цимбалюк. «Вроде бы мы за НАТО, но при этом у нас какое-то особое мнение», — отметил он.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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