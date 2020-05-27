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Участник телешоу показал пораженное шрамами после мощного удара током тело

Участник телешоу показал пораженное шрамами после мощного удара током телоАксель ШильстремФото: @axelschylstrom

Участник шведского шоу талантов Swedish Idol Аксель Шильстрем (Axel Schylstrom) рассказал о том, как получил шрамы, покрывающие около 70 процентов его тела, в том числе половину лица. В эфире британского телешоу Shake My Beauty он показал пораженное тело после мощного удара электрическим током и призвал зрителей любить себя, как бы они ни выглядели. Видео опубликовано на YouTube.

По словам Шильстрема, до случившегося он считал себя «самым крутым парнем на свете», был уверен, что выглядит великолепно, и чувствовал себя так, как будто мир принадлежит ему. Когда певцу было 19 лет он, по собственному признанию, «сделал кое-что глупое»: забрался на поезд и дотронулся до линии электропередач, находившейся под напряжением в 16 тысяч вольт.

Шильстрем получил очень сильные ожоги, но выжил. Сейчас шрамы покрывают большую часть его тела. Он признался, что время после трагедии было тяжелейшим в его жизни, так как ему пришлось учиться заново любить себя и постоянно видеть осуждение в глазах окружающих.

Мужчина уточнил, что не помнит ни своих мотивов, ни подробностей произошедшего. «Я не ненавижу себя, я простил себя за все то, что случилось», — сказал он и отметил, что некоторые люди до сих пор считают, что он выглядит пугающе. Шильстрем добавил: «Но красота для меня — это способность любить себя. Не думаю, что то, как ты выглядишь, действительно важно. Важнее то, как ты себя чувствуешь. Нормально быть другим. Нормально любить себя, даже если вы выглядите не так, как другие люди».

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По материалам: lenta.ru

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