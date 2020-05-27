Ученые опровергли сообщения о мутации коронавируса

Лидия Мартынова

Ученые из Университетского колледжа Лондона в Великобритании обнаружили, что изученные мутации не улучшают способность нового типа коронавируса SARS-CoV-2 к распространению и заражению. Данные исследования опубликованы на biorxiv.org.Специалисты проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тысяч пациентов.Им удалось воспроизвести модель эволюционного дерева, с помощью которого они выяснили, становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной его ветви.Учены отметили, что коронавирус не мутирует, а также увидели, что ряд мутаций вовсе не оказывает никакого эффекта, а большинство изменений в геноме представляет вред для самого вируса.31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.