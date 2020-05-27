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Угрозы США санкциями «Северному потоку-2» сочли дискриминацией еврокомпаний

Угрозы США санкциями «Северному потоку-2» сочли дискриминацией еврокомпанийФото: Globallookpress.com

Угрозы США санкциями в отношении российского газопровода «Северный поток-2» сочли незаконной дискриминацией еврокомпаний. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

По его словам, оператор компании «Северный поток-2» и партнеры проекта считают, что скорейшее завершение трубопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы. Поэтому угроза санкциями является «незаконной дискриминацией европейских компаний».

«Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, по-прежнему считают, что скорейшая сдача трубопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейской энергетической безопасности, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательств по защите климата», — рассказал Мюллер.

Также он добавил, что компания не спекулирует о возможных будущих действиях других стран.

Ранее во вторник посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2».

В конце 2019 года США уже вводили санкции в отношении «Северного потока-2» и задействованных в его строительстве компаний. Из-за них работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas.

Единственным акционером компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором газопровода, является «Газпром». Его иностранные партнеры имеют статус инвесторов — во избежание распространения на них американских или европейских санкций.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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