Украина заявила о намерении ликвидировать ДНР и ЛНР

Алексей Вольцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в местном телеэфире сообщил о намерении Киева ликвидировать администрацию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей после установления контроля на юго-востоке страны, передает в среду РИА «Новости».

Дипломат заявил, что диалог с республиками Донбасса не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал Кулеба.

Глава МИД признался, что властям не хотелось бы применять в Донбассе план «Б», о котором ранее говорили в офисе президента Владимира Зеленского, посколкьу это было запланировано на случай, если договориться с ополченцами не удастся в течение года. При этом Кулеба не уточнил, что в чем заключается план «Б» по Донбассу.

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести в октябре местные выборы по всей стране, включая неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.

Контактная группа по Донбассу ранее в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона. После этого в ряде украинских городов прошли митинги противников такого шага.