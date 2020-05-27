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В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией

В Белоруссии в сентябре планируют отменить роуминг с Россией
Белоруссия и Россия сохраняют планы отменить роуминг в сентябре, несмотря на ситуацию с коронавирусом COVID-19 и отставание от намеченного графика по реализации первых двух этапов соответствующей "дорожной карты", заявили РИА Новости в белорусском Минсвязи и информатизации.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена "дорожная карта", согласно которой плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

# Россия
По материалам: ria.ru

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