В ГД хотят обязать ведомства детальнее отвечать на депутатские запросы
Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
Изменения вносятся в статью 14 федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
"Законопроект предусматривает, что должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, должно дать ответ на него по существу поставленных в запросе вопросов. Зачастую должностные лица, которым направлен запрос, соблюдают лишь срок отправления ответа в 30 дней с момента поступления запроса, игнорируя сущностное содержание самого запроса. Законопроектом предлагается закрепление обязанности за должностными лицами, которым направлен такой запрос, отвечать по существу поставленных в запросе вопросов", - говорится в пояснительной записке к документу.