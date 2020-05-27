В ГД хотят обязать ведомства детальнее отвечать на депутатские запросы

Лидия Мартынова

Депутаты Госдумы от ЛДПР Антон Морозов и Александр Курдюмов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязанности должностных лиц в течение 30 дней не просто дать ответ на запрос парламентария, а разъяснения по существу всех поставленных в документе вопросов, а также позволить помощникам лично участвовать в закрытых совещаниях по поручению депутата.

Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Изменения вносятся в статью 14 федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

"Законопроект предусматривает, что должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, должно дать ответ на него по существу поставленных в запросе вопросов. Зачастую должностные лица, которым направлен запрос, соблюдают лишь срок отправления ответа в 30 дней с момента поступления запроса, игнорируя сущностное содержание самого запроса. Законопроектом предлагается закрепление обязанности за должностными лицами, которым направлен такой запрос, отвечать по существу поставленных в запросе вопросов", - говорится в пояснительной записке к документу.