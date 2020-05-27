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В июне Госдума планирует рассмотреть 112 законопроектов

В июне Госдума планирует рассмотреть 112 законопроектов

Тема: Пленарное заседание Госдумы 27 мая 2020 года


В проект календаря работы Госдумы на июнь включено 112 законопроектов, сказал первый вице-спикер палаты Иван Мельников на пленарном заседании.  

«Отмечу законопроект, внесённый Президентом России: в федеральный закон об образовании вводится статья, определяющая механизм организации воспитательной работы — она должна стать составной частью образовательных программ», — сказал первый вице-спикер.

По мнению Мельникова, этот документ будет «способствовать нравственному развитию обучающихся, воспитанию чувства патриотизма и гражданственности».

Включённые в июньский план 33 законопроекта были внесены в Госдуму Правительством. Среди них первый           вице-спикер выделил документ, направленный на совершенствование государственной кадастровой оценки — он был разработан в рамках реализации положений Послания Президента «в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта, превышающей величину его рыночной стоимости». Также депутаты планируют рассмотреть поправки в законодательство, касающиеся медосмотра и диспансеризации военнослужащих. 

В Уголовном кодексе предлагается смягчить наказание за преступления небольшой тяжести беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет.

Среди планируемых к рассмотрению депутатских инициатив — законопроект второго чтения об обеспечении участковых уполномоченных полиции служебным жильём. В первом чтении может быть рассмотрено предложение о включении частных клиник в перечень медорганизаций, в которых можно сделать бесплатную профилактическую прививку. 

Кроме того, на июнь запланированы два «правительственных часа». 10 июня в палате выступит глава Минпромторга Денис Мантуров, 24 июня — глава Минтруда Антон Котяков.

При этом Иван Мельников напомнил о том, что 24 июня пройдёт Парад Победы, «что вызовет необходимость внесения изменений в календарь».

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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