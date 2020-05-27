В Индии скончался йог, который 8о лет не пил и не ел

Вадим Карасев

Умер индийский йог Прахлад Джани. Ему шел 91-й год жизни. В течение длительного времени Джани он был отшельником. Утверждается, что он с 8 лет не принимал пищу и не пил воду. О самочувствии йога время от времени общественность информировала организация, занимающаяся благотворительностью, Yugal Sarkar Foundation в Twitter. Она же проинформировала об его кончине, сообщает РенТВ.

Родившийся в 1929 году в Британской Индии, Прахлад Джани в возрасте 7 лет покинул родную деревню, обосновавших в джунглях. В 12 лет он увлекся учением Дурги (жена бога Шивы). Он утверждал, что может не есть и не пить, потому что "получает от богини субстанцию".

Медики два раза обследовали йога. Их вывод – в течение 10 дней он не принимал пищу и воду. Естественные потребности Джани также не справлял. Однако, как констатировали исследователи, состояние йога было при этом нормальным.

Впрочем, некоторые эксперты признают обследования, проведенные в индийских больницах, не отличающимися особым качеством. Утверждается, что йог выходил из комнаты, находился на солнце и даже полоскал горло. Приводились и факты аналогичных исследований, при которых люди довольно долго не принимали пищу и не пили. Но в ходе исследований выяснялось, что – это мошенничество.