В Китай за сутки выявили один случай COVID-19

Лидия Мартынова

Китай за минувшие сутки выявил один новый случай заражения коронавирусом и 28 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что выявленный новый случай – ввозной, зарегистрирован в Шанхае.

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 82 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 280 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев – 1732, выздоровели 1687 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 28 таких случаев, все они локальные. За минувшие сутки из карантина выпустили 27 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 404 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.