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В КНР представили крупнейший в мире двухтопливный двигатель для судов

В КНР представили крупнейший в мире двухтопливный двигатель для судов
. Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC) в среду представила крупнейший среди мировых аналогов двухтопливный низкооборотный двигатель WinGD X92DF для использования в силовых установках больших и ультра-больших судов-контейнеровозов.

WinGD X92DF разработан дочерним предприятием корпорации CSSC – компанией Winterthur Gas & Diesel (WinGD). В двигателе задействованы технологии низкого давления и использования двухкомпонентного топлива, что означает эффективность, безопасность и возможность работы не только на традиционном тяжелом или дизельном топливе, но и на газе.

Согласно заявлению компании WinGD, двигатель соответствует требованиям Tier III по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, установленным Международной морской организацией ООН. Двигатель также оснащён платформой "умного" мониторинга и управления, что обеспечивает постоянную дистанционную поддержку двигателя, сообщили в CSSC.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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