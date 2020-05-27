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В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19

В Колумбии за сутки выявили 1022 случая COVID-19
Число подтвержденных случаев COVID-19 в Колумбии увеличилось за сутки на 1022 и достигло 23 003, включая 776 с летальным исходом, сообщил минздрав страны.

Согласно обновленным данным, опубликованнымведомством в Twitter, за последние сутки от осложнений при COVID-19 скончались 26 человек, 246 пациентов выздоровели.

В Колумбии до конца мая действует карантин, после чего в июне ожидается начало работы производственного сектора. До конца июня запрещены внутренние перевозки и до конца августа - международные перелеты.


ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,4 миллиона случаев заражения, умерли более 343 тысяч человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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