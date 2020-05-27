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В Краснодаре не пустят в общественный транспорт пассажиров без масок

В Краснодаре не пустят в общественный транспорт пассажиров без масок

В общественном транспорте Краснодара теперь будут дежурить полицейские. Посадка пассажиров возможна только в масках. В ином случае человеку могут отказать в обслуживании.

В Краснодарском крае ужесточен масочный режим. Согласно постановлению, подписанному губернатором края, с 23 мая маски необходимо надевать при любом выходе на улицу, а не только в местах скопления людей. Не стал исключением и общественный транспорт.

Как сообщило Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление, прикрывать лицо необходимо при любом выходе на улицу, а значит, и при пользовании общественным транспортом.

На линии автобусов, троллейбусов и трамваев вышли сотрудники полиции и контролеры, которые напоминают о масках каждому зашедшему в салон пассажиру. Теперь в общественном транспорте могут проверить не только билет, но и наличие средств индивидуальной защиты, пишет КП-Кубань.

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По материалам: u-f.ru

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