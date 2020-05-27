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В Крыму прогнозируют снижение цен на отдых

В Крыму прогнозируют снижение цен на отдых

Предпринимателям Крыма, задействованным в организации отдыха, нужно будет подстраиваться под конъюнктуру рынка, считает начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева. Об этом сообщают «Вести Крым».

По словам чиновницы, цены на отдых в Крыму должны снизиться из-за сложившейся ситуации с коронавирусом.

«Я думаю, что любой предприниматель должен подстраиваться под. В любом случае, цены будут снижаться. „Богатого туриста“ в этом сезоне нам ждать не придётся. Нам нужно будет подстраиваться под тот рынок, который будет существовать. Цены на этом фоне, на эти услуги должны снижаться», — сказала она.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава Крыма Сергей Аксёнов допустил, что курортного сезона на полуострове в нынешнем году не будет. Таким образом, курорты и общепит оказались наиболее пострадавшими отраслями, в связи с чем власти региона готовят для них дополнительные меры поддержки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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