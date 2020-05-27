В лидерах индустрия путешествий и отдыха: Итоги биржевой торговли 27 мая

Лидия Мартынова

Третий день подряд продолжается медленный рост на мировых фондовых рынках. Индексы растут в надежде на восстановление экономики после снятия ограничений. Накануне, 26 мая, после двухмесячного перерыва, в очном режиме, т. е. с присутствием брокеров в зале, снова заработала Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE).

Знаменательно, что в этот день самым крупным победителем дня на фондовом рынке стал сектор предприятий индустрии путешествий и отдыха, индекс которых вырос почти на семь процентов. После отмены ограничений на поездки в Испанию и Германию цена европейского турагентства Tui Travel выросла на 52%. Акции британского туристического агентства SSP Group выросли на 26%.

В среду цены на нефть не росли и двигались вверх-вниз возле психологической отметки в $ 35 за баррель в марке Brent.

В среду фондовые биржи в Азии показали смешанный результат. Причина — политическое напряжение вокруг Гонконга и заявления в связи с этим из США.

В Токио Nikkei показал рост 0,70%, а австралийский индекс S&P/ SX 200 — снижение в минус 0,09%, в то время как южнокорейский индекс Kospi на закрытии показал +0,07%.

Однако биржи в Китае и Гонконге — все остались в среду в минусе.

На европейских биржах в среду торги начались с роста индексов. На открытии общеевропейский индекс FTSE EuroFirst 300 составил +0,26%, индекс Stoxx Europe 600 — +0,25%, а индекс еврозоны EuroStoxx50 — + 0,28%. В среду Европейская комиссия представила Фонд восстановления ЕС в размере € 750 млрд, в рамках которого € 500 млрд составит безвозвратную помощь, а € 250 млрд — это кредиты.

Аналогично и открывшиеся торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись ростом в 0,80−1,21%.

Дальше на биржах в Европе и США целый день преобладали оптимистичные настроения.

Лондонский индекс FTSE-100 завершил день ростом на 1,26%, франкфуртский индекс DAX — на 1,33%, а парижский CAC-40 — на 1,79%. В Милане индекс фондового рынка вырос на 0,28%, а в Мадриде — на 2,44%.

Stoxx Europe 600 вырос на 0,17%, а FTSE Eurofirst 300 — на 0,30%. Индекс еврозоны EuroStoxx50 вырос на 1,73% по сравнению с его значением закрытия в понедельник.

Второй день подряд среди победителей дня крупнейший в Европе туроператор Tui с ростом в 15%, после 52% во вторник.

Вторая по величине транснациональная сеть кинотеатров в мире Cineworld выросла на 11%.

Акции французского автопроизводителя Renault выросли в среду на 17,5%. Похоже, инвесторы приветствовали реорганизацию группы Renault-Nissan-Mitsubishi на основе модели «Лидер-последователь». Согласно новой стратегии, каждая автомобильная компания группы берет на себя собственные области — географическую и технологическую, а две другие автомобильные компании «работают под ее контролем» в этих областях.

Нью-Йоркская фондовая биржа за два часа перед закрытием также показывала прибавление: DJIA вырос на 1,10%, S&P — на 0,43%. Однако индекс технологических акций Nasdaq показывал минус 0,40%.

Цена европейской марки нефти Brent к вечеру снизилась в цене на 72 цента (0,76%) до $ 35,08 за баррель. Американской марки WTI — на 64 цента (2,02%) до $ 33,28 за баррель.

Цена золота на спотовых торгах в Нью-Йорке снизилась на 0,61% до $ 1700,74 за унцию.

На международном межбанковском валютном рынке евро торговался на уровне $ 1,0970, при этом ослабление евро составило 0,09%.