Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В МИД Украины ответили Шредеру на слова о после-"карлике"

В МИД Украины ответили Шредеру на слова о после-"карлике"

Украинский МИД счел "подлым и низким" заявление бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника карликом.

Такой комментарий опубликовал в Facebook замминистра иностранных дел Василий Боднар.

"Очень подленько и низко для экс-канцлера Германии, но, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Комментарий Шредера — предостережение для других сторонников РФ в Европе: не имейте дел с российскими деньгами", — написал дипломат.

Он пообещал, что ведомство "не даст в обиду" посла Мельника.

Шредер подвергся критике со стороны Мельника после интервью немецкого политика Der Tagesspiegel, в котором он назвал антироссийские санкции бессмысленными и заявил, что ни один президент РФ не вернет Крым Украине. Украинский дипломат за это назвал бывшего канцлера ФРГ "топ-лоббистом милитаристской Москвы". Шредер в ответ назвал посла "карликом с Украины".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Евросоюз приблизился к упрощенному визовому режиму с Белоруссией
Евросоюз приблизился к упрощенному визовому режиму с Белоруссией
В июне Госдума планирует рассмотреть 112 законопроектов
В июне Госдума планирует рассмотреть 112 законопроектов
Инсайдер рассказал о романе Трэвиса Скотта и Рианны: "Она им воспользовалась"
Инсайдер рассказал о романе Трэвиса Скотта и Рианны: "Она им
В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19
В России создали тест, определяющий стадию заболевания Covid-19
В МИД Украины ответили Шредеру на слова о после-"карлике"
В МИД Украины ответили Шредеру на слова о после-"карлике"
В Сербии число жертв коронавируса достигло 240
В Сербии число жертв коронавируса достигло 240
Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналов
Соловьев заявил о войне против ведущих государственных каналов
Путин и президент Финляндии обсудили международную повестку дня
Путин и президент Финляндии обсудили международную повестку дня
Депутаты КПРФ предложили изменить порядок формирования ЦИК
Депутаты КПРФ предложили изменить порядок формирования ЦИК
Лунный день сегодня 27 мая 2020 года
Лунный день сегодня 27 мая 2020 года
«Свои — чужие»: в Совфеде объяснили «самолётную истерику» США в Ливии
«Свои — чужие»: в Совфеде объяснили «самолётную истерику» США в Ливии
Агата Муцениеце рассказала, как Дмитрий Нагиев поддержал ее после развода с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце рассказала, как Дмитрий Нагиев поддержал ее после

Топ на сегодня

Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз ЕР
Более миллиона избирателей зарегистрировались для участия в праймериз
Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами
Чешские власти отреагировали на продажу календарей с нацистами
В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303
В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19
Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник с друзьями
Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник

Еще по теме

Посол Украины потребовал от Германии объяснений из-за заявления об отмене санкций
В Германии не поддержали идею Климкина о санкциях против Шрёдера
Бывшего канцлера Германии пригласили в Крым
Экс-канцлер Германии Шредер возглавит совет директоров «Роснефти»