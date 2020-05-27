В МИД Украины ответили Шредеру на слова о после-"карлике"

Вадим Карасев

Украинский МИД счел "подлым и низким" заявление бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника карликом.

Такой комментарий опубликовал в Facebook замминистра иностранных дел Василий Боднар.

"Очень подленько и низко для экс-канцлера Германии, но, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Комментарий Шредера — предостережение для других сторонников РФ в Европе: не имейте дел с российскими деньгами", — написал дипломат.

Он пообещал, что ведомство "не даст в обиду" посла Мельника.

Шредер подвергся критике со стороны Мельника после интервью немецкого политика Der Tagesspiegel, в котором он назвал антироссийские санкции бессмысленными и заявил, что ни один президент РФ не вернет Крым Украине. Украинский дипломат за это назвал бывшего канцлера ФРГ "топ-лоббистом милитаристской Москвы". Шредер в ответ назвал посла "карликом с Украины".