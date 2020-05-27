В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки

Алексей Вольцев

За сутки после лечения в ВС РФ выздоровели от коронавирусной инфекции 146 военнослужащих, общая численность вылечившихся увеличилась до 3208 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 146 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3208 человек", - говорится в бюллетене.