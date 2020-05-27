В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

Анастасия Иванова

В больницах Москвы, в которых лечат больных коронавирусом, скончались за сутки еще 73 человека, сообщил столичный Оперативный штаб.

Отмечается, что наличие вируса у всех было подтверждено. Кроме того, заражение привело к развитию двусторонней пневмонии, которую диагностировали ранее у всех 73 умерших. Таким образом, число летальных случаев среди больных Covid-19 в Москве достигло 2183 человек.

Ранее Оперативный штаб сообщал, что за минувшие сутки в столице был поставлен рекорд по количеству выздоровевших — 8033.

ИА Newstes напоминает, что президент Владимир Путин накануне заявил о прохождении страной пика по коронавирусу.