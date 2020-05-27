В Москве значительно увеличат объёмы плановой медицинской помощи

Лидия Мартынова

В ближайшие недели порядка пяти тысяч коек в городских федеральных стационарах Москвы, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, будут возвращены в обычный режим работы. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В ближайшие недели порядка пяти тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы», — рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что «госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности». В частности, сначала пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследований на коронавирусную инфекцию.

«Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов», — заявил мэр.

При этом, по словам Собянин, будет сохранен достаточный резерв коронави­русных коек, которые могут быть использованы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным Сергей Собянин сообщил, что для больных коронавирусом в столице было создано порядка 23 тысяч больничных коек, без учёта мест в обсервационных центрах и временных госпиталях. При этом благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в Москве почти половина коек оказалась свободна.