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В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303

В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303
Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Польше увеличилось на 229 - до 22 303, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за отчетный период – с вечера вторника до утра среды - в стране выявлены 229 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество выявленных инфицированных составило 22 303.

Также за минувшую ночь скончался один пациент с коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 1 025.

# В мире
По материалам: ria.ru

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