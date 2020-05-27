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В Роспотребнадзоре предупредили о риске тяжелого течения коронавируса у курильщиков

В Роспотребнадзоре предупредили о риске тяжелого течения коронавируса у курильщиков

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


У курильщиков чаще развивается тяжёлая форма коронавируса COVID-19 и повышается риск смерти от инфекции, так как курение ухудшает работу легких, и организму труднее бороться с заболеванием. Об этом 27 мая сообщает Роспотребнадзор.

«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре предупредили, что потребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий. При заражении курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека призвали граждан защитить свое здоровье от последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19. «Любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть уязвим к заражению», — отметили в ведомстве.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, что курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно, поскольку у курильщиков снижается иммунитет. Он подчеркнул, что появившаяся недавно в СМИ информация о том, что коронавирус может меньше затрагивать курильщиков, не соответствует действительности.

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По материалам: pnp.ru

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