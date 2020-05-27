В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Детский омбудсмен Анна Кузнецова оценила необходимость ношения маски во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По ее словам, решение о ношении масок во время сдачи ЕГЭ или во время учебы, если регионами оно будет принято, должно иметь гибкий подход, учитывать индивидуальные особенности каждого школьника и работать по принципу «не навреди».

Как считает Кузнецова, необходимо учитывать здоровье ребенка. «Маска не должна превращаться в бессмысленный маскарад с перчатками, который порой может даже навредить», — сказала она.

По мнению детского омбудсмена, нужно учитывать личные особенности ребенка и всегда иметь возможность для гибкого подхода.

26 мая сообщалось, что на ЕГЭ, в случае необходимости, средства индивидуальной защиты выпускникам разрешено снимать. Роспотребнадзор сформулировал универсальные рекомендации для проведения экзаменов. В них не говорится об обязательном использовании масок и перчаток детьми, поэтому при плохой переносимости маски или перчаток можно будет их снять.